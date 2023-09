Caccia all'attaccante per la, dopo i dubbi su Santi Mina . Il club blucerchiato sta cercando una punta nel mercato degli svincolati, e l'elenco continua ad arricchirsi di nomi. Oltre ai profili già citati più volte, come ad esempio Galabinov o Stefano Okaka, da qualche giorno trapelano da Corte Lambruschini i nomi di Felipe, ex Lazio reduce dall'esperienza all'Abha Club, e di Antony, 35 anni come Caicedo, svincolato dopo l'ultima stagione al Borussia Dortmund.Secondo Il Secolo XIX un nome nuovo per il reparto sarebbe quello di Moussa, punta francese naturalizzata maliana classe 1991, nell'ultima stagione sotto contratto con l'Al Hilal. Marega, 17 gol in 36 presenze complessive in Arabia, deve le sue fortune al Porto, dove ha giocato per anni. C'è poi sempre la suggestione Fabio: difficile però che la Samp torni sui suoi passi, dopo aver deciso di svincolare l'ex capitano, e nelle ultime ore lo stabiese è stato accostato al Bari.