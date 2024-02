Sampdoria, tra i legali di Ferrero e quelli di Manfredi manca l'accordo. Ora...

In casa Sampdoria, oltre al campo si deve comprensibilmente pensare anche all'aspetto societario, dove l'ombra di Massimo Ferrero continua a creare qualche fastidio alla nuova proprietà. Dopo il ricorso rigettato ad agosto scorso dal giudice Gibelli del Tribunale di Genova infatti come noto il Viperetta insieme al suo braccio destro, il commercialista Gianluca Vidal, hanno presenato un ricorso, con annessa richiesta di sequestro giudiziario, per dichiarare nulle le scritture private stipulate tra l'ex presidente e Matteo Manfredi, che hanno portato al cambio di proprietà del club.



La Trust Service, società riconducibile a Gianluca Vidal, e la Sport Spettacolo Holding di Ferrero hanno sottoposto al Tribunale di Milano una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa di azioni e obbligazioni convertibili, oltre che dei marchi (come il Baciccia) e degli altri assests attualmente in possesso di Blucerchiati Spa, la controllante della Samp. E' stato anche nominato un custode esperto in materia societaria e proprietà intellettuale tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati del capoluogo lombardo. La prima udienza della vicendar ricorso sarà il 28 maggio ma dopodomani si terrà l'udienza per il sequestro.



Proprio in vista del faccia a faccia di mercoledì secondo Il Secolo XIX si sarebbero tenuti degli ultimi confronti tra i legali di Ferrero e quelli di Manfredi e Radrizzani (si sono costituiti come 'parte resistente' tutti i soggetti chiamati in causa ossia Blucerchiati, Gestio Capital, Aser Ventures di Radrizzani e l'U.C. Sampdoria). I contatti però non avrebbero portato a nessun esito: non è stato trovato un punto di caduta tra le parti. Le richieste di Ferrero sono che venga onorato quanto pattuito secondo lui a maggio, a cominciare da una tranche di soldi che avrebbe dovuto ricevere e che risulterebbe 'congelata'. Manfredi e Radrizzani invece si dipingono come sereni, considerano queste iniziative di Ferrero di 'disturbo'.