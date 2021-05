Continua la caccia della Sampdoria ad un nuovo direttore sportivo. La situazione, in casa blucerchiata, è piuttosto complessa. Attualmente il ds uscente Carlo Osti rappresenta sempre la prima scelta del presidente doriano, sebbene non risultino ancora incontri in programma e la firma non sia ancora arrivata.



L'alternativa principale, scrive Il Secolo XIX, è rappresentata da Daniele Faggiano. I primi contatti con l'ex Genoa sarebbero fitti, proseguiti nell'ultimo periodo, ma ci sarebbe anche un altro nome in lista. Ferrero infatti avrebbe incontrato e discusso pure Tony D’Amico, attuale dirigente del’Hellas Verona, alla ricerca di una nuova collocazione e pronto a salutare la piazza gialloblù.