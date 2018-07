I grandi movimenti per l'attacco della Sampdoria non sono finiti. Dopo aver perfezionato l'arrivo in blucerchiato di Defrel, il club blucerchiato si sta muovendo per regalare qualità e fantasia a mister Giampaolo. E in quest'ottica va letto l'interesse di Corte Lambruschini per un giocatore come Marko Pjaca e le prime voci su Stephan El Shaarawy.



Il gradimento doriano per il giocatore croato della Juventus è ormai noto. Da qualche giorno la Samp insiste con i bianconeri, lavorando su un trasferimento in prestito con opzione per il riscatto (probabilmente obbligo). Nelle ultime ore però si sarebbe inserita anche l'Udinese, che avrebbe allacciato i primi contatti con la Vecchia Signora per l'ex Dinamo Zagabria.



Ormai defilata la Fiorentina, che sembra aver virato su un altro profilo, ossia quello di Stephan El Shaarawy. L'esterno scuola Genoa è in uscita dalla Roma, e i viola lo starebbero seguendo ma attenzione ancora anche alla possibile concorrenza della Samp. Secondo Il Secolo XIX Il Faraone sarebbe stato accostato anche ai blucerchiati, molto attivi sul mercato in entrata. Da valutare però la fattibilità di un'operazione del genere. El Shaarawy, nato a Savona nel 1992, è molto legato all'ambiente Genoa: in rossoblù ha completato quasi tutta la trafila delle giovanili, e con la maglia del Grifone ha pure esordito in Serie A, nella stagione 2008-2009. Per questo motivo sembra complicato immaginarlo con la maglia blucerchiata, almeno per il momento.