Non c'è solo l'attacco al centro dei pensieri di calciomercato della Sampdoria, alle prese con alcune operazioni in entrata da definire. I blucerchiati non devono acquistare solamente un centravanti, ma hanno anche bisogno di un difensore centrale che possa consentire a Colley e Andersen di rifiatare, specialmente dopo l'infortunio di Vasco Regini. I nomi più gettonati sono quelli di Lorenzo Tonelli e Berat ​Djimsiti, e il Doria in queste ore sarebbe al lavoro per assicurarsi uno dei due calciatori.



Il centrale del Napoli secondo Sky Sport sarebbe la prima scelta, ma le richieste economiche degli azzurri sono troppo elevate per la dirigenza blucerchiata, e non sembrano destinate a diminuire negli ultimi giorni di mercato. ​Djimsiti invece pare più semplice da raggiungere: tra le fila dell'Atalanta l'ex difensore del Benevento non troverà spazio, e se in nerazzurro dovesse arrivare anche Alkesandar Dragovic il trasferimento sarebbe inevitabile per il calciatore albanese. Oltretutto il suo contratto - in scadenza nel 2019 - potrebbe ulteriormente facilitare l'operazione. La Samp, insomma, è pronta a fiondarsi su ​Djimsiti, specialmente se il Napoli continuerà a bloccare Tonelli.