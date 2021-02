Sono state giornate impegnative, vissute quasi interamente in macchina, per il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby. Il norvegese, nella notte di giovedì, aveva accusato un leggero stato febbrile con fastidi gastrointestinali. L'area medica della Sampdoria ha escluso il Covid, peraltro già contratto dal calciatore, perché il tampone di venerdì mattina ha dato esito negativo, ma il ragazzo ha saltato l'incontro con il Papa ed è partito alla volta di Roma in macchina.



Thorsby avrebbe dovuto giocare titolare al posto di Silva, ha svolto la rifinitura di venerdì pomeriggio ma ieri mattina si è svegliato con ancora qualche linea di febbre. Ciò ha fatto sfumare le possibilità di vederlo in campo, e la Samp secondo Il Secolo XIX ha deciso di non rischiarlo neppure in panchina, in modo da non fargli prendere freddo. A quel punto Thorsby è rientrato nuovamente a Genova, mentre questa mattina è stato sottoposto ad un nuovo tampone.