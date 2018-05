La Sampdoria si muove già per quanto riguarda il futuro. Poco dopo aver trovato l'intesa con i suoi dirigenti infatti gli uomini mercato di Corte Lambruschini hanno continuato a sondare alcune piste già seguite nei giorni scorsi. Uno dei nomi particolarmente caldi per la prossima stagione è quello di Omar Colley, centrale gambiano di proprietà del Genk.



Il calciatore, già seguito dal Doria la scorsa estate, è rimasto nel mirino della squadra di Ferrero, che ora potrebbe tornare all'assalto. Un anno fa il club belga chiedeva 10 milioni di euro, ora secondo l'edizione genovese de La Repubblica la Samp avrebbe presentato una proposta ai biancoblù da circa 6-7 milioni di euro. I blucerchiati, forti dell'accordo con il giocatore, già trovato da tempo, starebbero cercando di convincere il Genk ad abbassare le pretese. Anche la stampa belga parla di una trattativa in fase avanzata per il difensore classe 1992.