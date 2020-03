La Sampdoria continua a ragionare sulle mosse di mercato, nonostante l'incertezza in merito al futuro della Serie A e della categoria. Anche nella sosta causa Coronavirus, la dirigenza blucerchiata ha portato avanti alcune trattative, una in particolare. E' quella per Luis Advincula, terzino destro del Rayo Vallecano, attualmente iscritto alla Segunda Division spagnola.



L'esterno peruviano, classe 1990, piace molto alla dirigenza della Sampdoria che sta discutendo sulla base di circa 4 milioni di euro. Lo stesso Advincula sarebbe molto solleticato da un'esperienza italiana, e secondo l'Ansa non dovebbero esserci particolari difficoltà per arrivare ad un accordo con il nazionale biancorosso