Sampdoria, tre ballottaggi. Coda torna in panchina?

Sono giornate cruciali in casa. Ieri i blucerchiati hanno lavorato a Bogliasco, senza tifosi e anche per la prima volta da inizio settimana senza polizia. Il clima però resta teso attorno alla squadra di mister Semplici che prepara la delicatissima trasferta del Picco, match da dentro e fuori in cui il mister doriano si gioca gran parte del suo futuro.Sul fronte infortuni, Yepes ha spaventato per un contrasto che lo ha lasciato a terra, ma fortunatamente non si tratta di nulla di grave. Nessun problema per Niang, che dopo la squalifica tornerà sicuramente titolare.stanno seguendo un programma di allenamento differenziato per smaltire alcuni acciacchi, ma il loro rientro in gruppo è imminente. Per, invece, si prosegue con lavori specifici per un fastidio all'adduttore, ma la situazione non preoccupa lo staff medico. Restano invece indisponibili per la gara di domenica Bellemo, Ioannou, Tutino, Perisan e Romagnoli, i cui tempi di recupero saranno monitorati nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, Leonardo Semplici continua a testare diverse soluzioni, alternando moduli con difesa a quattro o a tre. Alcuni ballottaggi restano aperti, uno in ogni reparto:si giocano una maglia, così come. In avanti,sono in competizione per un posto da titolare. In attacco, la scelta del modulo influenzerà anche la posizione di: se dovesse essere confermata la soluzione con una punta, l'attaccante potrebbe partire dalla panchina, complice anche il rigore sbagliato nella sfida contro il Frosinone.