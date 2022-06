Uno dei giocatori che potrebbero lasciare a stretto giro di posta la Sampdoria è il difensore centrale Omar Colley. Il gambiano, arrivato per 8 milioni di euro, potrebbe essere ceduto per fare cassa e negli ultimi giorni ci sarebbero stati alcuni interessamenti per lui. L'ex Genk piace all'estero, ma pure in italia.



Secondo tuttosalernitana.com a seguire Colley sarebbero il Torino, l'Hellas Verona e pure la Salernitana. L'interessamento della società granata, però, sarebbe soltanto superficiale, un primo sondaggio appena abbozzato.