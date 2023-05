Guarda anche in casa Sampdoria il Frosinone fresco di promozione in Serie A nel tentativo di allestire un organico all'altezza della categoria appena conquistata.



Tra i profili sondati dalla dirigenza ciociara ci sarebbero infatti ben tre giocatori che nel corso dell'ultima stagione ha indossato la maglia blucerchiata.



Si tratta degli esterni bassi Tommaso Augello e Alessandro Zanoli e del centrale difensivo Bruno Amione. Dei tre, tuttavia, soltanto il primo è interamente di proprietà della Sampdoria mentre i cartellini degli altri due appartengono rispettivamente a Napoli e Verona.



Dell'interesse del Frosinone per il trio di giocatori blucerchiata ne dà notizia il quotidiano Ciociaria Oggi.