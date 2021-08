Il mercato della Sampdoria si muove in uscita. Dopo aver piazzato il difensore Emanuel Ercolano (classe 2002) e il centrocampista Andrea Tessiore (classe 1999) al Latina, il club blucerchiato sta cercando una sistemazione per La Gumina. L'attaccante è richiesto in Serie B da Como, Ternana e Reggina.