La Sampdoria è attesa domani da un impegno utile per dare minutaggio a quei giocatori meno impiegati sino ad oggi. La Coppa Italia sarà utile infatti per i blucerchiati che vorranno mettersi in mostra, specialmente quelli meno utilizzati da mister Ranieri. Spazio quindi ai vari Askildsen, La Gumina, Rocha e Regini, ma Sampdoria-Salernitana sarà occasione anche di ritorni, ad esempio quello di Alex Ferrari, che tornerà finalmente a disputare una gara dall'infortunio.



Nel consueto 4-4-2 di mister Ranieri dovrebbero partire, davanti a Letica, Rocha e Regini come terzini, con la coppia Colley-Ferrari al centro. Nel centrocampo a quattro, Verre e Silva avranno la funzione di cerniera, mentre sulle fasce si potrebbero sistemare Leris e Askildsen. Considerando gli interpreti a disposizione però non è assolutamente esclusa la possibilità di un 4-3-1-2, con Silva, Leriks e Askildsen in mezzo mentre a quel punto Verre agirebbe da trequartista alle spalle della coppia offensiva, composta da Keita Balde e La Gumina.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Letica; Rocha, Ferrari, Colley, Regini; Leris, Silva, Askildsen; Verre; Keita, La Gumina.