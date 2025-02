Getty Images

La scorsa estate laha dovuto operare sul mercato aggirando le restrizioni imposte dalla delicata situazione societaria, che limitavano le possibilità di spesa. Il club blucerchiato era obbligato a mantenere un equilibrio tra entrate e uscite e, per farlo, il direttore sportivo Accardi ha adottato una strategia particolare:. Questa formula ha permesso di distribuire il costo di diversi cartellini sui bilanci degli anni 2025, 2026 e 2027, con pagamenti suddivisi in più tranche o da saldare in un’unica soluzione. Nel bilancio estivo è stato quindi contabilizzato solo il costo del prestito, mentre il riscatto avverrà successivamente. Di fatto, si tratta di acquisti a titolo definitivo, ma con un pagamento differito.

Per questo motivo, la sfida di sabato contro il Modena potrebbe costare alla Sampdoria quasiuna spesa già messa a bilancio dal presidente Manfredi in estate. E se il punto decisivo non dovesse arrivare contro il Modena? La trasformazione da prestito a titolo definitivo verrebbe semplicementealla successiva trasferta, e così via. Le operazioni concluse con questa formula riguardano Ghidotti, Ioannou, Bellemo, Sekulov, Romagnoli e Tutino.Sugli ultimi due giocatori, Romagnoli e Tutino, si sono diffuse diverse speculazioni. Essendo entrambi infortunati, si era ipotizzato che la Sampdoria potesse, legandolo alla loro effettiva presenza in campo nel mese di febbraio. Tuttavia, questa teoria va smentita: il riscatto diventerà effettivo al primo punto conquistato sul campo a febbraio, indipendentemente dalla partecipazione dei giocatori alla gara. Il match cerchiato in rosso è quindi quello contro il Modena, ma il riscatto scatterà comunque al primo punto ottenuto dopo la chiusura del mercato invernale, che quest’anno è avvenuta a febbraio. Un’operazione di tale portata non poteva essere condizionata esclusivamente dalle condizioni fisiche dei calciatori.