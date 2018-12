Quella odierna sarà una giornata fondamentale per la. Niente trattative di mercato o partite da giocare, però: in programma a mezzogiorno a Roma, nello studio in via Bocca di Leone dell'avvocato Romei, è in programma ilblucerchiato, conseguenza dell'operazione 'Fuori Gioco' che ha portato al sequestro dei beni di Massimo Ferrero ( ieri dissequestrati ).Proprio l'avvocato Antoniopotrebbe essere una delle novità più succose del nuovo consiglio: sino ad oggi non aveva mai preso una posizione ufficiale all'interno del mondo Samp, per una scelta legata alla sua attività professionale. Ma questa volta il braccio destro di Ferrero potrebbe fare il suo ingresso in società. Ad entrare poi nel cda stando a Il Secolo XIX saranno Paoloe Gianluca. Fiorentino è un volto noto a Genova: è stato amministratore delegato di Carige e attualmente ricopre la stessa carica a Banca Progetto, gruppo creato due anni fa da un fondo statunitense, Oaktree. Inoltre Fiorentino ha già operato con il mondo del calcio: nel 2011 era amministratore delegato di Unicredit, e si occupò della vendita delle quote di maggioranza della Roma a Pallotta. Tognozzi invece è un avvocato penalista romano, fa parte del direttivo della Camera Penale di Roma ed è uno dei legali di Ferrero.Ieri però si era diffusa la voce dell'ingresso di due volti genovesi: la Samp ha contattato parecchi imprenditori e personaggi noti del capoluogo ligure, ad esempio Sandro Biasotti, ma quasi tutti hanno declinato. A far parte del cda doriano potrebbero quindi essere due professionisti slegati dal mondo imprenditoriale:, ad esempio Pietro Pongiglione. Quello che è certo è che da oggi si conoscerà un po' meglio la fisionomia della Samp, con alcune decisioni che renderanno più netta la divisione tra il comparto cinema e il comparto calcio delle attività di Ferrero.