Il volto copertina della Sampdoria, Federico Bonazzoli, è passato in poche settimane da oggetto misterioso dei blucerchiati a quasi insostituibile per Ranieri. L'attaccante, a 23 anni, ha finalmente trovato la concretezza cercata a lungo negli anni e a testimoniarlo ci sono i 5 gol, uno più bello dell'altro, messi a segno in stagione.



Per anni è gravitato un grosso punto interrogativo sul calciatore pagato a suo tempo tanto dalla Sampdoria, che lo prelevò dall'Inter a febbraio 2015 per circa 5 milioni di euro. I nerazzurri avevano oltretutto mantenuto il diritto di ricompra a 9 milioni e una percentuale sulla prossima rivendita, da esercitare però entro tre anni, ormai abbondantemente conclusi. Si pensava ad un investimento sbagliato dei blucerchiati, ma in questa stagione l'attaccante classe 1997 ha svoltato, iniziando a giustificare l'alto costo sostenuto a suo tempo da Corte Lambruschini.



Ora la Samp si troverà a dover gestire nel migliore dei modi una situazione delicata: Bonazzoli ha il contratto in scadenza nel 2021, e non è escluso che la dirigenza blucerchiata possa sottoporre al calciatore un rinnovo, in modo da farne il vice Quagliarella per valorizzarlo anche in ottica plusvalenza.