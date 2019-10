Un'unica certezza, e tanti dubbi da sciogliere: la Sampdoria si prepara alla trasferta di Bologna con una convinzione, ossia che Fabio Quagliarella sarà titolare al centro dell'attacco, e vari ballottaggi. Ranieri vuole aumentare la pericolosità offensiva doriana, e per farlo in questi giorni sta valutando anche un possibile cambio di modulo. La sua Samp potrebbe passare dal 4-4-2 molto 'basico' visto con la Roma al 4-3-1-2, e ciò aprirebbe vari scenari di formazione.



Nel 4-4-2 bisognerà scegliere la spalla per Quagliarella, con Gabbiadini e Caprari in ballottaggio mentre Bonazzoli sembra più staccato. L'ex Inter potrebbe rivelarsi un'arma interessante ma a gara in corso. Nel 4-3-1-2, invece, Caprari avrebbe due chance di titolarità: come seconda punta, o come trequartista. Il modulo con il rifinitore però aprirebbe uno spazio interessante anche per Gaston Ramirez, che lotterebbe insieme all'argentino Rigoni e proprio a Caprari per un'occasione dal primo minuto.



La difesa a quattro invece non è in discussione: Murru e Bereszynski si sistemeranno sulle corsie, e probabilmente verrà riproposta la coppia di centrali formata da Murillo e Colley. Logicamente anche il centrocampo varierà in base al modulo: nel 4-4-2 troverebbero spazio Jankto a sinistra e uno tra Depaoli e Rigoni a destra, mentre con il rombo la Samp dovrebbe apparecchiare un centrocampo più denso. Il terzetto potrebbe essere così composto da Vieira, Ekdal e dalla sorpresa Bertolacci.