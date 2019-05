La premessa è sempre la stessa: tutti i ragionamenti sul futuro della Sampdoria sono legati a doppio filo con quello che sarà il destino societario. Se dovesse rimanere presidente Ferrero, però, non si potrà fare a meno delle vitali plusvalenze che garantiscono il sostentamento del club. Lo stesso Giampaolo è ben conscio del fatto che sia Andersen che Praet saranno sacrificati all'altare del bilancio. Non sono però gli unici due giocatori che il Doria pare destinato a perdere.



Secondo Il Secolo XIX infatti è quasi certo anche il mancato riscatto di Tonelli dal Napoli, mentre resta in forte dubbio anche l'acquisto a titolo definitivo di Defrel. Il difensore e l'attaccante, insieme a Praet e Andersen, vengono considerati da Giampaolo due cardini della formazione. Senza scordarsi del riscatto di Saponara, ad oggi molto poco plausibile Questi non sono però gli unici due protagonisti della stagione blucerchiata in bilico, perchè la politica societaria prevede che a fronte della giusta offerta non ci siano calciatori incedibili. La Samp avrà bisogno di due terzini, una mezz'ala, un trequartista e almeno una se non due punte. A Genova arriverano Thorsby e Chabot, ma si tratterà comunque di una vera e propria rivoluzione. Non bisogna dimenticare poi che all'allenatore della Samp, chiunque esso sia, verrà chiesto di valorizzare anche le future plusvalenze 2020, in particolare Colley e Vieira.



Questa incertezza di formazione è uno dei motivi per cui Giampaolo vuole chiarezza, prima di decidere se continuare o meno la sua avventura alla Samp. Il tecnico non vorrebbe ripartire da un 'undici' completamente stravolto, per inseguire il sogno europeo con maggior costanza.