Yoshida va verso il rinnovo del prestito con il Southampton, Maroni tornerà in Argentina, da decidere il destino di Augello (la Samp può esercitare il diritto di riscatto con lo Spezia), Barreto dovrebbe chiudere qui la sua avventura in blucerchiato dopo 5 anni, Seculin tornerà al Chievo, Falcone rinnoverà ma andrà a giocare altrove, probabile il riscatto di Tonelli dal Napoli. Ramirez e Linetty sono in scadenza nel giugno 2021, per entrambi le trattative per il rinnovo erano state avviate prima dell’esplosione dell’epidemia, nei prossimi giorni dovrebbero riprendere.



Da parecchi mesi gli osservatori blucerchiati si erano mossi alla ricerca di nuovi talenti. Nel mirino restano David Carmo, 20 anni, difensore del Braga, e soprattutto un vecchio pallino, nonostante la sua giovane età, Juan Miranda, 20 anni, difensore eclettico, cresciuto nella cantera del Barcellona, ora allo Schalke 04, con il contratto in scadenza nel giugno 2021. Per quel che riguarda l’attacco, piace tanto Ernesto Torregrossa, vivace punta del Brescia. Contatti preliminari erano già stati avviati a gennaio.



Uno dei sogni di mercato resta il talento brasiliano Lucas Piton Crivellaro, esterno di 19 anni, del Corinthians da poco promosso in prima squadra e con una clausola rescissoria, ante virus, di 35 milioni di euro. Blucerchiati in corsa anche per Agustin Urzi, esterno classe 2000, del Banfield. Se dovesse essere sacrificato Audero sull’altare del bilancio rotta su Marco Silvestri del Verona. Sempre secondo Tuttosport sembra allontanarsi l’ex Palermo, Franco Vazquez. Prima di tutto ci sarebbe una folta concorrenza da battere e poi il giocatore sta bene al Siviglia.