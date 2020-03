Il caso di Coronavirus in casa Sampdoria che ha coinvolto Manolo Gabbiadini avrà riflessi logicamente anche sulla squadra, i compagni e la dirigenza. Tutti coloro che sono venuti in contatto con il calciatore, infatti, sono stati posti in quarantena, con il divieto assoluto di uscire di casa.



Il provvedimento ha coinvolto ovviamente i compagni, mister Ranieri, i dirigenti e tutto il personale. Non fa eccezione neppure il patron blucerchiato Massimo Ferrero. Il Viperetta da domenica sera si trova a Roma, ma nel week end ha incrociato la squadra tra l'hotel sede del ritiro e lo stadio, dove si è disputata Sampdoria-Verona, e quindi dovrà rimanere confinato in casa sino al termine della quarantena, scrive Il Secolo XIX.