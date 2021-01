C'è un giocatore che mette d'accordo praticamente tutti i tifosi della Sampdoria. E' Mikkel Damsgaard, decisamente la più bella scoperta stagionale del club genovese. Il talentino danese classe 2000 brilla in Serie A, e l'ultima gara contro l'Inter gli ha regalato il palcoscenico e le luci della ribalta. Ovviamente, di pari passo va anche il mercato. I nerazzurri hanno preso nota, ma non sono gli unici ad aver puntato il centrocampista.



Secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira anche due società europee di prima fascia sarebbero interessate. Si tratta di una squadra inglese e una tedesca, il Tottenham in Premier e il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Come per Jankto, anche per Damsgaard la posizione della Sampdoria è attendista. Il club di Corte Lambruschini infatti non vorrebbe cedere il calciatore acquistato un anno fa prima dell'estate.