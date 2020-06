La riduzione dei prezzi del calciomercato post Covid influirà principalmente sulle valutazioni di giocatori di media fascia, come quelli della Sampdoria. La paura del club blucerchiato è di doversi confrontare con valori decisamente più bassi, e per questo motivo il presidente Ferrero, il vicepresidente Romei e il direttore generale Bosco, cioè i tre che gestiscono il bilancio, dovranno indicare a Osti e Pecini un budget di spesa. La filosofia, però, è già stata ampiamente certificata: non ci sono incedibili, e prima di acquistare bisognerà vendere.



Secondo Il Secolo XIX solitamente la Samp ha la necessità di realizzare una quarantina di milioni di plusvalenze, ma quest'anno la cifra dovrebbe essere anche più alta. I vari Audero, Colley, Bereszynski, Murru, Vieira, Jankto e Gabbiadini sono quindi tutti su piazza, in cerca di un potenziale acquirente, sperando che il Parma e il Celta riscattino rispettivamente Caprari e Murillo. Dovrà essere diminuito anche il monte ingaggi, perchè certi stipendi da ora in poi non saranno più considerati sostenibili.