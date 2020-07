Il rapporto tra Claudio Ranieri e il Cagliari parte da lontano, da quelle stagioni memorabili vissute dall'attuale allenatore della Sampdoria in Sardegna. L'esperienza in rossoblù è rimasta sulla pelle al tecnico, che non ha mai scordato il Casteddu. Giulini peraltro stravede per Ranieri, già in passato ci sono stati contatti e recentemente ha nuovamente presentato all'allenatore una proposta, declinata dal mister che si trova molto bene in blucerchiato.



Per quanto riguarda la situazione contrattuale, Ranieri è legato alla Samp ancora da un anno di contratto, a 1,8 milioni netti. E' una cifra significativa, che poche squadre possono garantirgli. Al momento secondo Il Secolo XIX non sarebbero in programma incontri con la proprietà per un eventuale rinnovo, anche perché la dirigenza post Covid non potrebbe garantire la stessa cifra. Lo sconto fatto da Ranieri dovrebbe quindi essere piuttosto corposo.



I problemi potrebbero sorgere in caso di offerta pluriennale a cifre superiori, dall'Italia ma anche dall'estero, dove Ranieri ha sempre molto appeal. Per il momento però a Corte Lambruschini non avrebbero sentori di questo tipo.