Il nome preferito per l'attacco della Sampdoria in questo momento è quello di Gregoire Defrel del Sassuolo. Da giorni i blucerchiati hanno avviato i contatti sia con il suo agente Pocetta che con il Sassuolo.



I neroverdi sono alla ricerca di un attaccante, una volta chiusa una trattativa (si parla molto di Laurentiè del Lorient) potrebbe arrivare l'ok all'uscita di Defrel. I nodi riguardano la formula (la Samp vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, il Sassuolo chiede l'obbligo) e lo stipendio. Defrel guadagna 1,8 milioni netti a stagione, troppi per i blucerchiati.