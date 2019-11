Un'altra ondata di maltempo sta colpendo la Liguria e Genova. Sul capoluogo l'allerta rossa, in vigore dalla mezzanotte, durerà ancora per tutta la giornata ed è stata da poco prolungata sino alle 12 di domenica 24 novembre. Sulla città da ieri sera si stanno abbattendo forti piogge, che stanno causando allagamenti, frane e la chiusura di numerosi tratti di strada.



Ovviamente, questa situazione molto complessa potrebbe avere risvolti anche sulla partita in programma domani alle 18 al Ferraris tra la Sampdoria e l'Udinese. Sotto allerta rossa infatti tutte le attività sono automaticamente sospese. Il bollettino dell'Arpal però si esaurirà alle 12, e per questo motivo la scelta se disputare o meno l'incontro verrà presa dalle autorità competenti.



Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Liguria Giovanni Toti: "​Stando al quadro di adesso si giocherebbe" ha specificato Toti "ma la decisione sarà presa domani a mezzogiorno e comunicata in conferenza stampa". Sampdoria-Udinese, quindi, resta da valutare.