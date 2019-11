La perturbazione che si è abbattuta su tutta l'Italia e che sta stringendo nella morsa della pioggia gran parte del nostro già provato territorio non accenna a placarsi e dopo il rischio rinvio scongiurato per Torino-Inter della serata di ieri oggi c'è un'altra gara da tenere fortemente sotto osservazione. Si tratta di Sampdoria-Udinese.



ALLERTA ROSSA - Sì perché come spesso accade la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di livello rosso almeno fino alle ore 12 di oggi. Una situazione in cui, a prescindere dalle condizioni del campo da gioco, sarebbe pericoloso recarsi allo stadio e in cui, di norma, la gara dovrebbe essere rinviata.



SI DECIDE ALLE 12 - Il manto erboso dello stadio Galileo Ferraris sta però reggendo e con la gara in programma alle ore 18 di questo pomeriggio diventerà fondamentale il nuovo aggiornamento delle ore 12 in cui le autorità prenderanno una decisione importante sullo stato di allerta meteo. Se l'allerta resterà rossa allora sarà quasi automatico il rinvio della gara.