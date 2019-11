La partita tra Sampdoria e Udinese, in programma domenica al Ferraris, metterà di fronte due formazioni in difficoltà, eppure ricche di interessanti idee di mercato per le big della Serie A. Al Ferraris, ad esempio, è attesa l'Inter, spettatrice interessata dell'incontro tra i blucerchiati e i bianconeri.



Secondo fcinternews.it i nerazzurri scenderanno a Genova per monitorare la prestazione di alcuni possibili obiettivi per le prossime sessioni di mercato, il portiere Juan Musso e Rodrigo De Paul, da tempo accostati alla società di Zhang. Non è escluso però che i nerazzurri approfittino dell'occasione per monitorare la crescita di alcuni interessanti giocatori di proprietà della Samp.