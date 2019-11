Non sarà solo l'Inter l'unica spettatrice interessata alla sfida di campionato in programma domenica al Ferraris, e che metterà di fronte Sampdoria e Udinese. La squadra blucerchiata e quella friulana infatti vantano tra le proprie fila due dei portieri più interessanti dell'intera Serie A. I bianconeri possono contare su Juan Musso, leader nella speciale classifica dei 'clean sheet' di Serie A, avendo tenuto inviolata la porta in ben 5 gare, mentre al secondo posto della speciale classifica figura proprio Emil Audero, numero uno doriano cresciuto nel vivaio della Juventus.



Proprio la Vecchia Signora sarà una delle società più interessate al confronto tra i due portieri. Secondo Il Secolo XIX la Juve, che probabilmente l'anno prossimo si troverà a fronteggiare una vera e propria rivoluzione tra i pali considerando il probabile addio al calcio di Buffon e l'eventuale cessione di Perin, starebbe seguendo con attenzione i due portieri.



Tra l'altro su Audero, ceduto a titolo definitivo proprio durante lo scorso gennaio al club genovese, i bianconeri mantengono una sorta di prelazione. La Juve infatti si è riservata il diritto di pareggiare eventuali offerte per il prodotto del suo settore giovanile, riportandolo a Torino. La Samp ha pagato Audero soltanto un anno fa 20 milioni di euro.