Non solo Fiorentina e Torino, In questi minuti arriva l’ufficialità di altri tre giocatori positivi al Coronavirus anche nella Sampdoria, con la comunicazione del club blucerchiato, che aveva avuto diversi giocatori colpiti dal Covid-19 nei mesi scorsi. In più, c’è una nuova positività di un giocatore che aveva già contratto il virus. Questo l’esito dei test.



IL COMUNICATO – “L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”.