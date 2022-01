La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma ora è anche ufficiale: Roberto D'Aversa non è più l'allenatore della Sampdoria. Già nella giornata di ieri vi avevamo raccontato come la Sampdoria si stesse muovendo con Marco Giampaolo per convincerlo a prendere il posto di un Roberto D'Aversa sempre più in bilico. Oggi la notizia dell'esonero dell'attuale allenatore blucerchiato è stata resa ufficiale. Bisognerà capire se ci sarà l'affondo finale per l'ex allenatore di Torino e Milan.



IL COMUNICATO

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club.