Sampdoria, UFFICIALE: esonerato Semplici. Lascia anche il responsabile dell'area tecnica Accardi

La prima tessera del puzzle è stata posata in casae la rivoluzione che già da ieri sera si stava prospettando nella Genova blucerchiata può ufficialmente prendere il via. Il terz'ultimo posto in classifica e lo spettro della retrocessione che agita gli investitori ha convinto ila cambiare in toto la guida sportiva della squadra.on sarà quindi più l'allenatore della rosa e con lui è stato esonerato anche il suo staff. Oltre al tecnico paga ancheesponsabile dell'area tecnica, che è stato sollevato dal suo incarico insieme al collaboratore Giuseppe Colucci. È quindi tutto pronto per far partire la "rivoluzione di" con Albericopronto a tornare in società come allenatore e Attilionello staff.

L’U.C. Sampdoria comunica di aver interrotto i rapporti professionali con il responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e con il suo collaboratore Giuseppe Colucci. La società li ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della stagione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.L’U.C. Sampdoria rende noto di aver sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Leonardo Semplici. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Andrea Consumi, Alessio Aliboni, Rossano Casoni e Yuri Fabbrizzi – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club.