Ancora una volta, l'ennesima, la Sampdoria dovrà rimandare la sua Assemblea degli azionisti, che si trascina ormai da dicembre. Il club blucerchiato infatti ha fatto sapere con una nota che i proprietari della maggioranza delle azioni, ossia la famiglia Ferrero, diserteranno nuovamente l'appuntamento, mandando deserta anche la seconda convocazione.



Il clan del Viperetta infatti, intento a ricercare capitali per tornare in sella al club, ha fatto sapere che non prenderà parte neppure alla seconda convocazione, in programma per oggi. Ricordiamo che erano state fissate, proprio da Sport Spettacolo Holding, di proprietà di Ferrero, altre due convocazioni: 20 gennaio e 2 febbraio.