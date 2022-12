La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità. L'azionista di maggioranza della U.C. Sampdoria, ossia la famiglia Ferrero, ha deciso di non prendere parte all'assemblea degli azionisti in programma mercoledì 14 dicembre. Si tratta di una riunione cruciale per il futuro del club, a cui il Viperetta (o meglio, la figlia Vanessa e il nipote Giorgio) non prenderanno parte. Ciò ha fatto slittare in seconda convocazione l'assemblea, ossia al 19 dicembre.



A comunicarlo è stata la stessa Sampdoria con una nota ufficiale: "In relazione all’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a., fissata per il 14 dicembre p.v. in prima convocazione e per il 19 dicembre in seconda convocazione, l’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l. comunica la sua indisponibilità a presenziare alla prima convocazione dell’assemblea che pertanto si terrà in seconda convocazione il 19 dicembre."