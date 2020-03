Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

, ha qualche linea di febbre ma sta bene. Solo ieri sera, difensore della Juventus, è stato annunciato come primo caso positivo nel massimo campionato italiano, meno di ventiquattro ore dopo un nuovo contagiato.- "L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".- Ultimo avversario della Sampdoria, il Verona comunica di aver sospeso l'attività agonistica dopo la notizia di Gabbiadini - ​Lo stesso Gabbiadini è intervenuto poi sui propri social: "Sono risultato positivo anche io al coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà".