La diagnosi per Alex Ferrari, alla fine, è quella temuta: gli esami strumentali a cui è stato appena sottoposto il difensore della Sampdoria hanno evidenziato una lesione del legamento anteriore del ginocchio destro. Adesso Ferrari molto probabilmente verrà operato, i blucerchiati dovranno meditare se intervenire o no in chiave mercato.



Di seguito il comunicato diramato dal sito ufficiale doriano: "L’U.C. Sampdoria comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Alex Ferrari, infortunatosi durante la sessione di allenamento di sabato mattina, hanno evidenziato una lesione del legamento anteriore del ginocchio destro. Come da consulto specialistico del professor Claudio Mazzola, il difensore sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico; i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane."