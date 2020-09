Un contrattempo impedirà alla Sampdoria di contare da subito su Keita Baldé come rinforzo di lusso per il reparto d'attacco. In una nota ufficiale, il club blucerchiato ha annunciato che il giocatore è risultato positivo al Covid in occasione delle visite mediche svolte col permesso del Monaco, da cui arriva con prestito con diritto di riscatto.



"L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo", recita il comunicato.