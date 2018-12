Nominato il nuovo CdA della Sampdoria, ecco il comunicato ufficiale dei blucerchiati:



"Il presidente Massimo Ferrero comunica che si è svolta oggi a Roma, presso lo Studio BDL, l’Assemblea degli Azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a.



L’Assemblea ha preliminarmente ringraziato i consiglieri dimissionari Vanessa Ferrero, Giorgio Ferrero e Andrea Diamanti per il lavoro svolto e ha quindi provveduto a nominare il nuovo CdA, così composto:



• Massimo Ferrero (presidente).

• Antonio Romei (vicepresidente).

• Paolo Fiorentino (vicepresidente vicario), manager esperto nel settore bancario, attualmente AD di Banca Progetto S.p.a.

• Gianluca Tognozzi, avvocato penalista, già membro di organismi di vigilanza di enti privati e pubblici.

• Adolfo Praga, commercialista, già membro del CdA della Clinica Montallegro e di altre realtà imprenditoriali liguri.

• Paolo Repetto, medico e manager sanitario, attualmente nel CdA dell’Istituto Giannina Gaslini, in passato già consigliere comunale a Genova.

• Giovanni Invernizzi, 23 stagioni in blucerchiato, campione d’Italia con la Sampdoria, attuale responsabile Settore Giovanile della società.



Il Presidente Massimo Ferrero augura a tutti il più sincero buon lavoro".