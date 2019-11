Lasi rinforza per dare l'assalto alla, il Mondiale per Club di Fifa 20: ufficiale l'ingaggio di(foto U.C. Sampdoria) come nuovo player su Xbox, affiancato dal gamer ufficiale blucerchiato su PlayStation 4video editorialista per Calciomercato.com.Di seguito il comunicato della Samp:"​Dazzle. Make your mark. Impressiona, lascia il segno. Come Ditmir Alimi, il nuovo gamer di Sampdoria eSports. Sarà lui – Ditmir48 – a competere su Xbox nelle qualificazioni alla FIFA eClub World Cup che si giocheranno online con cadenza bisettimanale da martedì 26 novembre a domenica 22 dicembre e che coinvolgeranno i migliori videogiocatori dei più grandi club del mondo. Al suo fianco, su Playstation 4, Mattia Lonewolf92 Guarracino.Mark. Tedesco, di origini albanesi, il pro player ingaggiato da Sampdoria ed ESA (eSports Academy) è uno dei profili più talentuosi del suo Paese ed è pronto a lasciare il proprio segno con i colori più belli del mondo".