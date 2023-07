Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Sampdoria (Serie B) con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 2, del C.G.S. in merito al mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023.