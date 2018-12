Brutte notizie in casa Sampdoria, e in particolare per quanto riguarda Bartosz Bereszynski. Il laterale polacco era stato espulso nel finale della partita con la Lazio, ma oltre al danno per il terzino è arrivata anche la beffa. Il difensore aveva lasciato l'Olimpico in stampelle, si temeva un infortunio muscolare piuttosto serio e così è stato.



Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi hanno infatti evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra, ha comunicato il sito ufficiale del club doriano. Bereszynski già questa mattina ha cominciato il suo ciclo di terapia e fisioterapia, anche se ancora non è dato sapere quando potrà rientrare in campo. Di sicuro salterà la partita di domenica contro il Parma per squalifica, ma la sua assenza dal campo è destinata a protrarsi più a lungo.