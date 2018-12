La notizia era nell'aria, e già in tanti in casa Sampdoria si erano espressi confermando che il tanto agognato rinnovo di contratto di Fabio Quagliarella sarebbe stato messo nero su bianco. Dopo i tanti rumors di mercato che lo volevano vicino (o proposto) a Inter, Milan e Roma, oggi è arrivata anche l'ufficialità che spegne il mercato attorno all'attaccante campano. Il regalo di Natale per Quagliarella e per i tifosi della Samp è infatti il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2020.ECCO IL COMUNICATOIl presidente Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria e Fabio Quagliarella brindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buon Natale a tutti. Vi aspettiamo domani allo stadio per Sampdoria-ChievoVerona.