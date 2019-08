Laha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale la rescissione del contratto di, che dovrebbe ora accasarsi alQuesto il comunicato dei doriani: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Cabral".Anche Rafael ha poi salutato tifosi e club con un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Grazie Sampdoria! Ringrazio Dio per aver indossato questa maglia e per aver conosciuto persone eccezionali, questa società rimarrà per sempre nel mio cuore! Tvb bene Sampdoria, adesso una nuova sfida!Sarò sempre un vostro tifoso".