La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: la Sampdoria ha rinnovato ufficialmente il contratto di Dennis Praet. Il centrocampista belga ha prolungato di un anno il precedente accordo in scadenza 30 giugno 2020. Non è stata data alcuna comunicazione a rigurado della clausola rescissoria da 25 milioni presente nel vecchio contratto. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'obiettivo della dirigenza era quello di eliminarla.



Ecco il comunicato

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Praet. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 80 presenze e 2 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021.