La Sampdoria perderà a lungo Gianluca Caprari. L'attaccante ha infatti lasciato il campo di allenamento in cui la squadra stava completando l'allenamento in vista della sfida contro l'Udinese per un serio problema alla gamba destra.



Trasportato in ospedale, gli esami clinici a cui si è sottoposto hanno evidenziato la rottura del perone e i medici del club blucerchiato stanno valutando il tipo di intervento chirurgico necessario per ridurre la frattura. I tempi di recupero varieranno in base all'esito del prossimo intervento, ma la sensazione è che la stagione possa essere a rischio.



ECCO IL COMUNICATO

Al termine della sessione pomeridiana in chiave-Udinese Gianluca Caprari è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura del perone della gamba destra. Il calciatore è stato ricoverato alla Clinica Montallegro ed è in fase di valutazione il tipo d’intervento chirurgico al quale dovrà essere sottoposto.