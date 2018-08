Giornata di esami strumentali per Dennis Praet, dopo l’infortunio al ginocchio accusato sabato in allenamento: il centrocampista della Sampdoria si è fermato per un problema al ginocchio sinistro. In mattinata gli esami e ora è arrivato il verdetto ufficiale: leggero interessamento del legamento collaterale.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale: "Terapie, fisioterapia e programma di recupero agonistico per Dennis Praet. In tarda mattinata il centrocampista belga è stato sottoposto presso il Laboratorio Albaro ad esami strumentali che, in seguito ad un trauma al ginocchio sinistrato riportato in allenamento, hanno evidenziato un leggero interessamento del legamento collaterale"