L’U.C. Sampdoria informa che i referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna ad un componente dello staff tecnico facente parte del ‘Gruppo Squadra’ hanno evidenziato positività al Coronavirus-COVID-19.



In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti, il ‘Gruppo Squadra’ è stato posto in isolamento fiduciario.



Nella mattinata di domani, giovedì 18 marzo, sarà eseguito un nuovo ciclo di tamponi a tutti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ al fine di ottenere i relativi risultati per l’inizio dell’allenamento così come previsto dal vigente protocollo.



La società informa inoltre di aver dato comunicazione di quanto precede alla competente Autorità Sanitaria Locale.