Valerio Verre e la Sampdoria ancora insieme. La notizia era nell'aria già da tempo, la firma è arrivata da parecchi giorni ma la società blucerchiata ha deciso di comunicarlo ora. Il club genovese ha firmato un nuovo accordo con il centrocampista classe 1994 ex Verona, in scadenza a giugno. Di seguito il comunicato ufficiale. ​



"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Verre.



Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 40 presenze e 3 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025."