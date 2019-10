Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della Sampdoria. Questo il comunicato ufficiale del club blucerchiato: "​Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".



Arrivato in estate dopo l'esonero dalla Roma, l'allenatore abruzzese ha messo insieme una sola vittoria in 7 partite, raccogliendo 6 ko. Secondo peggior attacco del campionato con 4 gol realizzati, peggior difesa con 16 reti subite, Eusebio Di Francesco e la Samp si dicono addio.