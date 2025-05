Sampdoria, ultima chiamata a Castellammare: Borini tra i convocati, ma resta un'incognita

Getty Images

Lasi gioca tutto a Castellammare di Stabia, in una sfida che vale molto più di tre punti. Contro la Juve Stabia, i blucerchiati affrontano un crocevia stagionale che mister Evani ha definito “di vitale importanza”. Ma l’attenzione non è solo sul campo: a tenere banco nelle ultime ore è la situazione di FabioL’attaccante ex Milan è rientrato in gruppo solo ieri mattina,subito nella sfida contro la Salernitana. Lo scontro di gioco alla mezz’ora lo aveva costretto a stringere i denti per altri dieci minuti prima della sostituzione. Fortunatamente, la risonanza ha escluso lesioni e distorsioni, ma il dolore e il gonfiore lo hanno tenuto fermo due giorni, tra terapie e lavoro differenziato.

Nonostante le condizioni non perfette, Borini figura tra i 26 convocati per la trasferta campana. Il direttore sportivo Mancini lo ha appena reinserito in lista al posto dell’infortunato Tutino, ma il suo utilizzo resta tutto da decifrare.Inoltre, il terreno sintetico del "Menti" rappresenta un rischio in più per un ginocchio non ancora al 100%.Le alternative non mancano., già subentrato proprio al posto di Borini contro la Salernitana, parte favorito.è un’opzione in chiave offensiva più dinamica, mentrepotrebbe essere adattato in posizione avanzata se Evani decidesse di puntare su equilibrio e compattezza. Borini c’è, ma resta un’incognita. E la Samp, oggi più che mai, ha bisogno di certezze.