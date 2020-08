La spinosa questione Jeison Murillo tiene sulle spine la Sampdoria che, assieme all'agente de giocatore, sta provando a cercare una soluzione. Il procuratore preme in direzione Celta VIgo, che è poi la destinazione preferita del difensore, e il club spagnolo sembra giocare proprio sulla volontà del calciatore spingendo per un nuovo prestito, questa volta con obbligo di riscatto. La Samp invece, secondo Il Secolo XIX, vorrebbe chiudere definitivamente la pratica.



Da Corte Lambruschini sembrano intenzionati a cedere il giocatore a titolo definitivo, avendo già pagato al Valencia la prima tranche di Murillo e dovendo versare la seconda entro fine anno. L'obiettivo è quello di rientrare dell'investimento fatto la scorsa estate, approfittando anche degli altri interessamenti per l'ex Inter (si è mossa recentemente anche la Real Sociedad). Nei prossimi giorni quindi il Doria potrebbe anche lanciare una sorta di ultimatum al Celta per sbloccare la situazione.